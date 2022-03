Le concert en présentiel de BTS aura lieu demain

Photo : YONHAP News

Le groupe sud-coréen interplanétaire BTS donnera enfin un concert en présentiel demain en Corée du Sud, pour la première fois depuis deux ans et demi. « BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL » se déroulera au stade olympique de la capitale les 10, 12 et 13 mars.Selon son label discographique Big Hit Music, si les prestations en ligne ont mis en avant la somptueuse décoration des scènes et la technologie de la réalité augmentée, les séances de ce mois-ci se focaliseront sur la rencontre entre le boys band et leurs fans. Pour cela, l’immense écran LED, utilisé lors du concert de Los Angeles l’année dernière, sera installé dans le stade. L’objectif de la mise en scène est de permettre aux vedettes de chanter en regardant dans les yeux leurs admirateurs, et de s’approcher d'eux le plus possible.L’opinion du septuor a considérablement compté pour le choix des titres qui seront interprétés lors de ces concerts. Contrairement aux précédents événements où la liste avait été établie par rapport à leurs albums, cette fois-ci, les Bangtan Boys ont choisi les clips suivant trois critères : leurs envies personnelles, les demandes de leurs fans ainsi que les musiques sur lesquelles ils n’ont jamais performer lors d’un concert.Les membres attendent avec impatience les retrouvailles avec les « ARMY » en partageant le processus de la préparation sur les réseaux sociaux.