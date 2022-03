Météo : chaleur printanière en cette journée d’élection présidentielle

Photo : YONHAP News

Le beau temps était au rendez-vous pour ce grand jour dans la vie des citoyens sud-coréens. En effet, ils ont pu se rendre aux urnes sous un magnifique soleil et des températures plus qu’agréables.Pour les plus matinaux en revanche, une tenue chaude était conseillée. Les valeurs étaient encore assez fraîches, avec 2°C à Séoul, 0°C à Daejeon, de même à Daegu, où la participation électorale à 11h était quand même la plus élevée.Dans l’après-midi, un grand ciel bleu et des températures printanières se sont installés sur toute la péninsule. Le mercure a relevé 15°C dans la capitale, 16°C à Busan, 17°C à Andong et sur l’île méridionale de Jeju et jusqu’à 19°C à Daegu et Gwangju.Par ailleurs, la concentration de poussières fines a affiché un « mauvais » niveau dans la région métropolitaine, à Busan et sa périphérie, ainsi qu'à Jeju.