NEC : le taux de participation au scrutin s’élève à 73,6 % à 17h

Photo : YONHAP News

Il est 17h et quelques minutes passées et le taux de participation à l’élection présidentielle 2022 s’élève désormais à 73,6 %, d’après la Commission électorale nationale (NEC). A titre de comparaison, il est 3,5 points plus élevé par rapport à la même heure de la dernière présidentielle qui s’est déroulée en mai 2017.La région où les citoyens ont le plus voté jusqu’ici est la province de Jeolla du Sud (79 %). Elle est suivie de la ville de Gwangju et de la province de Jeolla du Nord, toutes deux dans le sud-ouest. L’île de Jeju (69,5 %) a été celle où ils ont été le moins nombreux.Alors qu’on est à environ 90 minutes de la fermeture des bureaux de vote pour les personnes non-contaminées au COVID-19, on se demande si le taux final de participation électorale franchira les 80 %. Afin de prévenir la propagation du coronavirus, les individus infectés ou placés à l’isolement sont conviés de voter entre 18h et 19h30.Comme prévu, à 19h30, la KBS annoncera, avec deux autres chaînes de télévision terrestres, MBC et SBS, les tendances à la sortie des urnes.