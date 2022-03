Les sud-Coréens appelés aux urnes pour élire leur président

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’était donc la présidentielle en Corée du Sud. Environ 44 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau chef de l’Etat. Contrairement en France, tout se déroule en un seul tour et ce lors d’un jour de la semaine.C’est à 6h du matin, que le scrutin a débuté dans un peu plus de 14 460 bureaux de vote à travers tout le pays. Munis d’une pièce d’identité, ils avaient jusqu’à 18h pour exercer leur droit civique. Pandémie du COVID-19 oblige, le port du masque était obligatoire. Et afin de prévenir la propagation du coronavirus, les personnes contaminées ou placées à l’isolement étaient conviées de glisser leur précieux bulletin entre 18h et 19h30. A 18h, le taux de participation électorale s’élevait à 75,7 %, soit 3 points de plus qu’il y a cinq ans.Une fois les bureaux fermés, toutes les urnes vont être transportées dans 251 sites de dépouillement, sous surveillance sévère. Les bulletins du vote anticipé des 4 et 5 mars tout comme celui réalisé auprès des expatriés dans plus de 200 bureaux à travers le monde vont les rejoindre. C’est un peu après 20h que le décompte des voix va démarrer.Il y a de grandes chances que le nom du vainqueur de la 20e présidentielle soit connu un peu plus tard que lors des précédentes élections. A préciser qu’en fait, l’élu sera la 13e personne à occuper le poste de chef de l’Etat, puisque dans le passé, certains avaient exercé plusieurs mandats. La raison du suspens, pour sa part, est due d’une part à la crise sanitaire et d’autre part au taux de soutien très serré entre les deux principaux candidats, Lee et Yoon, témoigné lors des sondages d’opinion.