Sondages sortie des urnes : Yoon Suk-yeol serait légèrement en avance avec 48,4 % des suffrages contre 47,8 % pour Lee Jae-myung

Lee Jae-myung du Minjoo, le parti au pouvoir de centre gauche, obtiendrait 47,8 % des voix alors que son rival du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Yoon Suk-yeol récolterait 48,4 %. C’est ce que prévoient les résultats des sondages sortie des urnes qui ont été annoncés par la KBS ainsi que deux autres chaînes de télévision terrestres, MBC et SBS, à 19h30, tout juste après la fermeture des bureaux de vote.Selon ces estimations, l’ex-procureur général conservateur serait donc élu avec une légère avance de 0,6 point. Sim Sang-jung qui représente le Parti de la justice, une petite formation progressiste, aurait pour sa part convaincu 2,5 % des électeurs.Ce sondage a été effectué par les instituts Hankook Research, Korea Research et Ipsos à la demande de la KBS, MBC et SBS, auprès de 85 000 électeurs à la sortie de 330 bureaux de vote dans l’ensemble du pays. Son taux de confiance est de 95 %, avec une marge d'erreur de plus ou moins 0,8 %. Plus de détails sont disponibles sur le site officiel de la maison-mère de KBS WORLD Radio.Cette information reste bien sûr au conditionnel et doit être confirmée dans les prochaines heures. En effet, une autre enquête du même genre réalisée par la chaîne JTBC montre que Lee empocherait 48,4 %, tandis que Yoon 47,7%.