Dépouillement en cours : Yoon en légère avance sur Lee

Photo : YONHAP News

A l’issue de l’élection présidentielle qui s’est tenue mercredi en Corée du Sud, Yoon Suk-yeol aurait peut-être un peu plus de chances de sortir vainqueur.D’après les chiffres communiqués par la Commission électorale nationale (NEC), à 0h55, alors que les opérations de dépouillement se sont déroulées à 60,64 %, le candidat du Parti du pouvoir du peuple, la première formation d’opposition conservatrice, a remporté au total 48,52 % des voix.Son plus grand rival, Lee Jae-myung a pour sa part récolté 48,01 % des suffrages. Avant minuit, c’était plutôt l’ancien gouverneur de Gyeonggi qui représente le Minjoo, le parti présidentiel de centre-gauche, qui était légèrement en avance.La candidate du Parti de la justice, une petite formation progressiste, Sim Sang-jung ne semble avoir réussi à conquérir seulement environ 2 % des citoyens. Vers 0h30, tout en remerciant ses partisans qui ont voté pour elle, la femme politique a déclaré que malgré les résultats du scrutin décevants, la campagne a été fructueuse pour soulever les diverses inégalités qui règnent dans notre société.Contrairement en France, tout se déroule en un seul tour, donc qui va sortir finalement gagnant et devenir le prochain président de la République ? Un vrai coude-à-coude, comme on s’y attendait. Le suspens va encore durer encore quelques temps.Lors des sondages sortie des urnes qui ont été annoncés par la KBS ainsi que deux autres chaînes de télévision terrestres, MBC et SBS, à 19h30, tout juste après la fermeture des bureaux de vote, c’est Yoon qui était légèrement en avance, de 0,6 point. Une autre enquête du même genre réalisée par la chaîne JTBC montrait que Lee empocherait 48,4 %, tandis que son grand rival récolterait 47,7%.