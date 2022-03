Decision K + : Yoon remporterait la présidentielle avec une légère avance sur Lee

Photo : KBS News

Mercredi, c’était l’élection présidentielle en Corée du Sud. Environ 44 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes afin d’élire leur nouveau chef de l’Etat. D’après « Decision K + », le système de prévision électorale de la KBS, c’est Yoon Suk-yeol qui aurait le plus de chances de sortir vainqueur.Au moment où 82,4 % des bulletins ont été dépouillés, ce programme d'estimation avait déjà prévu que le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première formation d’opposition conservatrice, récolterait 48,6 % des voix. Son plus grand rival, Lee Jae-myung du Minjoo, le parti présidentiel de centre-gauche, quant à lui, obtiendrait 47,9 %. Et à 3h22, il a confirmé ces chiffres.Selon les données communiquées par la Commission électorale nationale (NEC), à 3h22, alors que les opérations de dépouillement étaient réalisées à 94,51 %, l’ancien procureur général a remporté au total 48,56 % des voix, tandis que l’ex-gouverneur de Gyeonggi, 47,83 %.Le taux de participation final au scrutin s’est quant à lui élevé à 77,1 %. Il y a cinq ans, il était de à 77,2 %.