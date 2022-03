Yoon Suk-yeol va devenir le nouveau président de la République

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol, retenez bien ce nom. Le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première formation d’opposition conservatrice, est sorti vainqueur de l’élection présidentielle qui s’est déroulée mercredi en Corée du Sud. Environ 44 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes afin d’élire leur nouveau chef de l’Etat. Contrairement en France, ici tout se déroule en un seul tour et ce lors d’un jour de la semaine. Et c’est donc l’ancien procureur général qui a gagné en remportant au total 48,56 % des voix.Son plus grand rival, Lee Jae-myung du Minjoo, le parti présidentiel de centre-gauche, a pour sa part récolté 47,82 % des suffrages et perd ainsi de justesse. Un vrai coude-à-coude, comme on s’y attendait jusqu’au bout. Le suspens a duré jusqu’à vers 3h du matin, jusqu’à ce que « Decision K + », le système de prévision électorale de la KBS, confirme ses prévisions selon lesquelles Yoon allait gagner. Jamais dans l’histoire de la République de Corée l’écart entre l’élu et son plus grand aversaire n’a été aussi serré.Loin derrière, Sim Sang-jung qui représente le Parti de la justice, une petite formation progressiste, a réussi à convaincre 2,37 % de ses compatriotes.Le taux de participation final au scrutin s’est quant à lui élevé à 77,1 %, d’après les chiffres communiqués par la Commission électorale nationale (NEC). Il y a cinq ans, il était de à 77,2 %.Qui est alors Yoon Suk-yeol ? Né en décembre 1960 à Séoul, il a fait des études de droit. Devenu procureur, il a par exemple joué le rôle du chef de l’équipe d’investigation pour faire la lumière sur le « Choi Gate », un vaste scandale de corruption. Avant de rejoindre le PPP pour devenir son candidat à la présidentielle 2022, il a été procureur général. Parmi ses promesses électorales, on y retrouve notamment son souhait d'apporter une aide d’urgence pour surmonter la crise du COVID-19, de mettre en œuvre un plan de relance post-coronavirus et d'assurer une dissuasion élargie contre la menace nucléaire nord-coréenne en s’appuyant sur l’alliance Séoul-Washington.Une fois sa victoire confirmée, Yoon a déclaré à ses supporters réunis devant le siège de sa formation que tous les citoyens doivent être considérés égaux quelque soit leurs région natale, camp politique ou encore classe sociale.