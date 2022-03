Moon Jae-in au téléphone avec Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in doit téléphoner aujourd’hui dans la matinée à Yoon Suk-yeol.La Cheongwadae avait envisagé de le faire initialement aussitôt après la confirmation de la victoire de son ancien procureur général pour le féliciter, comme le veut la tradition. Mais elle a reporté l’appel, les résultats étant annoncés extrêmement serrés, selon les sondages à la sortie des urnes réalisés pour les trois principales chaînes de télévision du pays.Après leur coup de fil, le chef de l’Etat sortant offrira à son interlocuteur un pot d’orchidée, une fleur emblématique remise pour congratuler la promotion ou la victoire électorale, et ce par le biais de son secrétaire général.De plus, le palais présidentiel entend également organiser bientôt une rencontre entre les deux hommes.Moon a glissé son bulletin dans l’urne vendredi dernier lors du vote anticipé. Hier, dans sa résidence officielle, il aurait suivi de près les résultats du dépouillement des voix.Pour rappel, lors de la présidentielle de 2007, le dirigeant d’alors Roh Moo-hyun avait dîné avec son successeur Lee Myung-bak, neuf jours après l’élection de ce dernier. Et cinq ans plus tard, Park Geun-hye a été reçue par son prédécesseur huit jours après sa victoire.