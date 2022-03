La Maison blanche s’attend à une coopération étroite avec le président élu sud-coréen

Photo : YONHAP News

La Maison blanche a félicité Yoon Suk-yeol pour son élection comme prochain président de la Corée du Sud. Selon elle, l’alliance économique et celle entre les peuples des deux pays restent toujours solides et Joe Biden souhaite poursuivre et élargir cette coopération avec l’administration du successeur de Moon Jae-in.Les médias étrangers se sont eux aussi grandement intéressés aux résultats du scrutin présidentiel sud-coréen.Aux Etats-Unis, le Washington Post a évoqué le fait qu’un candidat conservateur a gagné, estimant que sa victoire doit marquer un changement pour le dossier nucléaire nord-coréen et pour la politique diplomatique et sécuritaire de Séoul sur fond de bras de fer entre Pékin et Washington. Pour le New York Times, un ancien procureur devenu candidat de l’opposition conservatrice va être au pouvoir et il afficherait une plus grande fermeté à l’égard du régime de Kim Jong-un.En Chine, l’agence officielle Chine nouvelle et le « Quotidien du peuple » ont eux aussi relayé rapidement les résultats définitifs des consultations. Dans son éditorial, l’organe du Parti communiste a souligné que le prochain chef de l’Etat sud-coréen devrait continuer à jouer un rôle de pont entre l’empire du Milieu et les USA, au lieu de se ranger du côté de l’un des deux.Quant à la télévision publique japonaise NHK, elle voit un possible réchauffement des relations sud-coréano-nippones.