Joe Biden rencontre les grandes entreprises de semi-conducteurs

Photo : YONHAP News

Le président américain Joe Biden a rencontré hier les dirigeants des grandes entreprises technologiques globales dont Samsung Electronics, afin de discuter sur la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs.Etaient présents à cette réunion les chefs de Micron, HP, Whirpool tout comme la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo, entre autres. Choi Si-young, président et directeur général de la division des solutions d’appareils chez Samsung Electronics, s'y est joint en ligne.Le président Biden s'est félicité de la renaissance de l'industrie manufacturière dans le Centre-ouest des USA, qui bénéficie de nombreux projets de construction d’usines. Il a ainsi remercié le géant sud-coréen pour ses investissements à la hauteur de 17 milliards de dollars dans la conception des unités de production de semi-conducteurs au Texas, et pour les 2 000 emplois qui en découleront.Confronté à la pénurie de puces informatiques, le locataire de la Maison blanche ne cesse de consolider la coopération avec les pays avancés en la matière dont la Corée du Sud et Taïwan. Il a déjà convoqué en avril, mai et octobre derniers des entreprises du secteur dont Samsung Electronics, pour les appeler à investir davantage sur son territoire ou à décongestionner le blocage de la chaîne d'approvisionnement.