Législatives partielles : le PPP rafle la mise

Photo : YONHAP News

Hier, les législatives partielles ont eu lieu, mais elles ont été éclipsées par l’élection présidentielle. Il s’agissait de remplacer cinq députés.Là aussi, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première formation de l’opposition, a savouré sa victoire dans quatre des cinq circonscriptions.A Séoul, Choi Jae-hyung, l’ancien patron de la Cour des comptes, pourtant nommé par Moon Jae-in, et l’ex-maire de l’arrondissement de Seocho, Cho Eun-hee, l’ont emporté. Chung Woo-taik et Kim Hack-yong, tous deux ex-parlementaires, ont gagné respectivement à Sangdang dans la province de Chungcheong du Nord et à Anseong dans celle de Gyeonggi. Et à Daegu, l’indépendant Lim Byung-heon a remporté le scrutin. Tous ces élus entameront leur mandat dès aujourd’hui.Le PPP compte désormais un total de 110 députés. Pourtant, le nombre de ses sièges est de loin inférieur à celui du Minjoo, la formation au pouvoir.