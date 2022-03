Yoon Suk-yeol se recueille au cimetière national de Séoul

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, Yoon Suk-yeol a entamé sa journée par une visite au cimetière national de Séoul, où reposent notamment des anciens chefs d’Etat et les soldats tombés au champ d’honneur.Le président élu a déposé des fleurs et s’est recueilli devant la tour érigée à la mémoire de ces militaires. Dans un livre d’or, il a écrit qu’il ferait de la Corée du Sud un pays d’union et de prospérité avec son grand peuple.Yoon s’est ensuite rendu au siège de l’Assemblée nationale. Là aussi, il s’est engagé à ne jamais oublier l’ordre de ses concitoyens de construire une nation pleine d’espoir. Et d’annoncer qu’il créera dans les meilleurs délais un comité de transition qui élaborera une feuille de route de son gouvernement. Il entrera officiellement en fonction le 10 mai pour un mandat de cinq ans.Le futur occupant de la Maison bleue a en même temps souligné qu’il allait commencer à travailler à pied d’œuvre pour partager la souffrance des petits commerçants et des microentrepreneurs lourdement touchés par l’épidémie de coronavirus.