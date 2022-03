Jeux Paralympiques de Pékin : qualification de l'équipe masculine sud-coréenne en demi-finale de para-hockey sur glace

Photo : YONHAP News

Au 5e jour des Jeux Paralympiques d'hiver de Pékin, la Corée du Sud a décroché hier son ticket pour les demi-finales en para-hockey sur glace.Effectivement, l'équipe de Han Min-soo a battu l'Italie 4 à 0 au Palais national omnisports de Pékin. Elle a pris les devants en première période avec un but marqué par Chang Dong-sin. Chung Seung-whan a ensuite doublé la mise en seconde mi-temps, avant que Lee Jong-kyung et Chang Dong-sin, de nouveau, n’aggravent le score dans le troisième et dernier acte.Il s'agit de sa première victoire, après deux déconvenues lors de la phase de groupe face aux deux géants de la discipline, à savoir les Etats-Unis (1 à 9), et le Canada (0 à 6).Médaillés de bronze à PyeongChang en 2018, les guerriers de Taegeuk en para-hockey sur glace semblent s'approcher à grand pas du podium. Ils affronteront les Canadiens ce vendredi.En curling en fauteuil roulant, les sud-Coréens ont remporté hier deux victoires face à l'Estonie (5 à 2) et face à la Grande-Bretagne (8 à 6). Avec quatre victoires et autant de défaites, le pays du Matin clair s'est hissé au 5e rang du classement, ex-æquo avec les Etats-Unis et la Lettonie.La Corée du Sud rencontrera aujourd'hui le pays de l'Oncle Sam comptant pour la 9e journée ainsi que l'Espagne pour la 10e et dernière épreuve des éliminatoires.La délégation sud-coréenne n'a récolté aucune médaille jusqu'ici.C'est la Chine qui est en tête du tableau avec 10 médailles d'or, 9 d'argent et 12 de bronze. Vient ensuite le Canada avec 7 d'or, 2 d'argent et 7 de bronze, en déclassant ainsi l’Ukraine sur la dernière marche du podium, comptabilisant 6 d'or, 8 d'argent et 5 de bronze.