Moon Jae-in appelle Yoon Suk-yeol et plaide pour l’union nationale

Photo : YONHAP News

Moon Jae-in a félicité au téléphone Yoon Suk-yeol pour son élection, a annoncé la porte-parole de la Cheongwadae.A en croire Park Kyung-mee, la conversation entre les deux hommes a débuté ce matin à 9h10 pour durer cinq minutes. Le président sortant a alors salué les efforts déployés par le candidat Yoon tout au long de la campagne électorale. Et d’ajouter qu’il est important de s’engager dorénavant pour la cohésion nationale afin que le peuple entier soit uni. En retour, son interlocuteur l’a exhorté à lui donner beaucoup de leçons, avant de souhaiter le retrouver au plus vite.Le chef de l’Etat en place a lui aussi espéré le revoir bientôt, pour mener des discussions nécessaires pour la passation de pouvoirs, et ce pour la continuité des différentes politiques. Il a également promis de faire en sorte que la nouvelle administration ne connaisse aucune faille.La voix du palais présidentiel a également présenté un message du dirigeant à la nation au sujet de l’élection d’hier. Moon y a félicité le vainqueur et ses partisans et a réconforté le perdant et ses supporters. Dans le même temps, il a remercié ses concitoyens d’avoir apporté leur coopération pour le bon déroulement du scrutin.La Cheongwadae entend téléphoner bientôt à Lee Jae-myung, le candidat malheureux.