Guerre en Ukraine : le carburant coûte plus de 1 900 wons le litre

Photo : YONHAP News

Suite au rebond des cours pétroliers provoqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le prix du carburant à la pompe en Corée du Sud a dépassé la barre des 1 900 wons le litre, soit 1,4 euro.Selon l'Opinet, le site d'information sur les coûts du carburant géré par la Société nationale du pétrole de Corée (KNOC), le tarif moyen par litre a atteint aujourd'hui 1 904,35 wons, soit 11,95 wons de plus qu'hier.C'est la première fois que ce chiffre franchit le cap des 1 900 depuis octobre 2013. Un an plus tôt, il avait dépassé la barre des 2 000 wons, un record historique.Déjà la semaine dernière, ce prix moyen s'est levé à hauteur de 1 900 wons à Séoul et sur l'île méridionale de Jeju, et cette montée en flèche s'est généralisée cette semaine sur l'ensemble du territoire. En effet, l'achat de l'essence est le plus coûteux dans la capitale avec 1 978,62 wons le litre.En novembre dernier, le gouvernement a baissé de 20 % la taxe sur le carburant pour alléger l'impact du rebond de son prix sur les ménages et les entreprises, qui était de 1 810 wons en moyenne.L'exécutif compte prolonger cette mesure fiscale de trois mois, soit jusqu'à juillet. Il envisage même d’affaiblir davantage cette taxe. La réduction de 30 % de celle-ci permettra d’observer une diminution de 305 wons par litre.Quant aux cours du brut, qui avaient atteint 130 dollars le baril, ils ont retrouvé une certaine stabilité dans l'espoir d’un éventuel apaisement de la guerre en Ukraine et de l'augmentation de l'offre des pays producteurs. Le prix du baril de WTI était hier de 108,7 dollars, soit 15 dollars de moins que la veille.Mais les fluctuations se poursuivent. Le prix du pétrole de Dubaï, le brut de référence pour la Corée du Sud, a chuté la semaine dernière à 108,84 dollars, avant de s'emballer quatre jours après à plus de 125 dollars. Il a ensuite légèrement décliné à 122,99 dollars, avant de grimper à nouveau hier à 127,86 dollars.