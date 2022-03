Les contours des promesses électorales de Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a présenté au cours de sa campagne une multitude d’engagements. Des promesses qui permettent de dessiner les contours de son quinquennat.La lutte contre le coronavirus est l’un de ses chantiers prioritaires. Il entend créer une cellule spéciale dédiée sous son autorité directe afin d’activer « un programme de secours d’urgence ».Selon le président fraîchement élu, le changement doit être radical sur le marché de l’immobilier. Ses enjeux majeurs consistent à offrir plus de 2,5 millions de logements majoritairement construits par des entreprises privées, et à réformer la fiscalité pour abolir l’impôt sur la fortune immobilière, farouchement contesté en particulier par les multipropriétaires. Il entend à long terme le fusionner en une seule taxe avec celle foncière.Autre proposition emblématique, mais controversée. Elle prévoit de supprimer le ministère de l’Egalité des genres et de la Famille et de renforcer les peines pour les fausses accusations de violences sexuelles. Cela dit, il faut l’approbation du Parlement pour fermer un ministère. Or, le parti de Yoon ne dispose que de 110 sièges sur un total de 300 que compte l’Assemblée nationale. Autrement dit, le débat sur ce projet s’annonce houleux.A propos de l’emploi, le futur occupant de la Maison bleue s’est engagé à supprimer différentes réglementations en vue d’en créer davantage et à minimiser le rôle du gouvernement.Sur le volet politique, Yoon prévoit de réorganiser le secrétariat présidentiel et de déplacer le siège officiel de la présidence, la Cheongwadae, aux locaux ministériels proches.S’agissant de la politique vis-à-vis de la Corée du Nord, le président élu plaide pour le maintien des sanctions en vigueur à son encontre jusqu’à ce que le pays communiste se dénucléarise de manière complète. Il envisage également de déployer de nouveaux boucliers antimissiles dans le sud de la péninsule et de continuer à investir dans la construction de centrales nucléaires civiles.