COVID-19 : plus de 300 000 cas positifs pour le 2e jour d’affilée

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, un total de 327 549 nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés, une baisse de 14 897 contaminations en un jour. Cependant, le bilan quotidien reste ainsi supérieur à la barre symbolique des 300 000 pour la deuxième journée de suite.Les plus de 60 ans, une tranche d’âge jugée à haut risque, en représentent 17 % et les moins de 18 ans 26 %.De plus, 206 décès supplémentaires ont été enregistrés en l’espace de 24 heures, avec un taux de létalité de 0,17 %.Quant au nombre de patients admis en soins intensifs, il s’établit désormais à 1 113, soit 26 de plus qu’hier. Les lits dédiés à ces malades sont occupés à 61 %. Et la Corée du Sud comptabilise environ 1,3 million de contaminés qui se soignent à leur domicile.Côté vaccination, 62 % des habitants ont reçu la troisième injection et 86 % la deuxième dose.