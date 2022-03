Kim Jong-un promet le déploiement de satellites de reconnaissance d’ici 5 ans

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, la KCNA a rapporté aujourd’hui que Kim Jong-un avait visité l’Administration nationale du développement aérospatial (Nada) et annoncé que son pays déploierait un important nombre de satellites de reconnaissance dans les cinq prochaines années.L’agence de presse officielle du régime n’a pour autant pas précisé la date de son déplacement. Cependant, le dirigeant s’y serait rendu hier, étant donné que d’habitude, les médias d’Etat relayent les informations concernant les inspections de l’homme fort sur le terrain le lendemain.Le timing n’est pas anodin, puisque au même moment, l’élection présidentielle sud-coréenne avait lieu. Le royaume ermite aurait donc voulu montrer sa volonté de renforcer ses capacités militaires, qu’importe l’orientation politique du nouveau dirigeant au Sud.En tout cas, lors de sa visite à la Nada, le numéro un nord-coréen a réaffirmé que le développement et l’exploitation de satellite de reconnaissance militaire avait pour objectif de fournir en temps réel aux forces armées de son pays les informations sur les actions militaires hostiles des troupes des Etats-Unis et de leurs pays partisans en Corée du Sud, au Japon et dans le Pacifique.Séoul n’a pas tardé à réagir. Le ministère de la Réunification a appelé Pyongyang à respecter le moratoire de 2018 sur les essais nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et à arrêter d’aiguiser les tensions.Lors d’un échange avec les journalistes aujourd’hui, un de ses responsables a ajouté que le gouvernement scruterait à la loupe les moindres mouvements au nord du 38e parallèle et se préparerait à toute éventualité, en étroite coopération avec les nations concernées et la communauté internationale.Les technologies nécessaires pour tirer une fusée à longue portée en vue de mettre en orbite un satellite-espion sont quasi identiques à celles d’un ICBM. Le lancement de ce genre d’engin est donc considéré comme un abandon du moratoire en question.