Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul finit cette journée, marquée par la victoire de Yoon Suk-yeol à la présidentielle, en nette augmentation. En effet, le Kospi, son indice principal engrange 2,21 % et clôture à 2 680,32 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, suit le même chemin et prend 2,18 % à 889,08 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne, mais se renforce face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 358,90 wons (+16,01 wons) et le dollar américain 1 228,00 wons (-9 wons).