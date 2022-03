Météo : temps toujours chaud malgré les nuages

Photo : YONHAP News

Au réveil, les sud-Coréens ont appris le nom de leur nouveau président de la République. Ils ont également pu observer les nombreux nuages gris qui les survolaient. En effet, ce jeudi a été particulièrement couvert sur l’ensemble de la péninsule. Le ciel était légèrement plus dégagé dans l’après-midi. Seuls les habitants au nord et de l’île méridionale de Jeju ont pu profiter d’un soleil radieux.Les températures n’ont cependant pas été impactées. Le thermomètre avoisinant encore les 0°C dans la matinée sur une grande partie du pays est de nouveau monté en flèche au fil de la journée : 16°C à Séoul et à Jeju, 18°C à Daejeon et à Ulsan et jusqu’à 20°C à Daegu et à Gwangju.Par ailleurs, la clarté du ciel n'était pas la plus évidente. En effet, en plus du voile nuageux, l'atmosphère était pollué par un taux de particules fines assez élevé. De ce fait, Météo-Corée a placé plusieurs zones dont notamment la région métropolitaine et le Sud-ouest à un niveau « mauvais ».