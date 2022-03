Excédent de la balance courante pour le 21e mois de suite

Photo : YONHAP News

En janvier dernier, la Corée du Sud a vu sa balance courante s’établir à un surplus de 1,81 milliard de dollars. C’est ce qu’indiquent les données provisoires publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).Ainsi, la balance courante sud-coréenne reste dans le vert pour le 21e mois consécutif, précisément depuis mai 2020. Cependant, le chiffre positif au premier mois de l’année accuse une baisse de 4,97 milliards de dollars en glissement annuel (contre 6,78 milliards en janvier 2021).Selon les catégories, la balance des biens a affiché un excédent de seulement 670 millions de dollars, en recul de 4,91 milliards. Ce bémol s’explique par le fait que les exportations (56,13 milliards de dollars) ont connu une hausse moins importante que celle des importations (55,46 milliards), à savoir de 19,8 % contre 34,4 %.Quant à la balance des services, elle a dégagé un déficit de 450 millions de dollars durant le même mois. Un chiffre toutefois moins important sur un an, ce grâce à l’amélioration du solde des dispositifs de transports qui était excédentaire de 2,32 millions de dollars.Pour le solde des revenus primaires, le surplus financier est passé de 2,57 à 1,88 milliard de dollars notamment à cause de la baisse des dividendes.A propos de la balance financière, les actifs nets ont progressé de 660 millions de dollars. S’agissant des investissements directs à l’étranger, ceux des sud-Coréens ont grimpé de 5,2 milliards, à l’inverse les placements de capitaux étrangers en Corée du Sud se sont accrus de 1,52 milliard. En Bourse, les sud-Coréens ont investi 5,59 milliards de dollars de plus hors des frontières. Un chiffre également en hausse pour ceux des étrangers au pays du Matin clair (8,25 milliards).