Lee Jae-myung s’attribue l’entière responsabilité de sa défaite à la présidentielle

Photo : YONHAP News

Au lendemain de la présidentielle, le perdant a été éclipsé par le vainqueur. Mais il n’a pas manqué de s’exprimer officiellement pour accepter les résultats du scrutin et reconnaître sa défaite.Le candidat du Minjoo, le parti au pouvoir de centre gauche, a déclaré hier que la responsabilité de ce revers électoral lui revenait entièrement. Lee Jae-myung a tenu à souligner qu’il avait échoué parce qu’il n’était pas à la hauteur des attentes. Et il a dédouané les adhérents de sa formation politique et ses sympathisants.Par ailleurs, Lee s’est entretenu au téléphone avec Yoon Suk-yeol, son ancien rival du Parti du pouvoir du peuple (PPP) et désormais élu président, pour lui souhaiter le meilleur durant son quinquennat et à son futur gouvernement.D'autre part, le candidat malheureux a été nommé conseiller permanent de son parti. Pendant quelques temps, il ne fera pas d’apparition publique pour se contenter de remercier ceux qui l’ont aidé durant sa campagne.Toute la direction du Minjoo, y compris son chef Song Young-gil, a décidé de démissionner pour endosser la responsabilité de cette défaite. La formation au pouvoir fonctionnera sous l’autorité du comité d’urgence présidé par Yun Ho-jung, son chef du groupe parlementaire.Le Minjoo organisera, cet après-midi, l’assemblée générale de ses députés pour discuter de la gestion du parti post-présidentielle.