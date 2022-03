Pyongyang aurait récemment testé un nouveau système d’ICBM

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a procédé à une série record de neuf essais de missiles depuis le début de l’année. Or, elle a prétendu avoir effectué les deux derniers en date pour le développement d’un satellite de reconnaissance. Séoul et Washington ont alors estimé qu’il s’agissait de missiles balistiques à moyenne portée, dits MRBM.Cela dit, les renseignements des deux alliés ont conclu que c’était des tests déguisés d’un nouveau type de missile balistique intercontinental (ICBM), a annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen de la Défense. Selon lui, les engins lancés le 27 février et le 5 mars sont liés au nouveau système d’ICBM, de type « Hwasong-17 », toujours en développement, que le pays communiste a pour la première fois présenté le 10 octobre 2020 lors d’une parade militaire célébrant la fondation de son Parti des travailleurs.Toujours selon le ministère, si lors des deux derniers essais, la portée des projectiles ne correspondait pas à celle d’un ICBM, le Nord les aurait lancés pour tester leur performance avant d’en tirer un à une portée maximale, déguisé en fusée spatiale.La défense sud-coréenne a précisé avoir rendu publique une telle conclusion, jugeant nécessaire pour la communauté internationale de faire front commun face au développement de missiles nord-coréens de ce type.Et d’ajouter que Séoul condamne fermement les essais balistiques de Pyongyang, qui violent plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Il appelle également le régime de Kim Jong-un à arrêter immédiatement les actes envenimant les tensions dans la péninsule et dans la région et à revenir rapidement à la table des négociations.