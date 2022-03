Nouvelles sanctions américaines en réponse au test d’un nouveau système d’ICBM de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Washington a lui aussi annoncé hier que les deux derniers essais balistiques nord-coréens impliquaient un nouveau système de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), en plein développement par Pyongyang. Pour l’administration américaine, la Corée du Nord n’est cependant pas parvenue à prouver leur portée ni leur performance.Un responsable de la Maison blanche a cependant qualifié ces expérimentations « d’avancée grave » et a tenu à souligner que contrairement au passé, le pays communiste avait cherché à les dissimuler.Le gouvernement américain a par conséquent dénoncé les deux récents lancements et a promis de nouvelles sanctions contre le régime de Kim Jong-un. Ces mesures, qu’il doit annoncer demain, visent à empêcher ce dernier à avoir accès aux technologies et aux matériels utilisés pour la conception de ses armes.Les Etats-Unis estiment que la Corée du Nord reprendra bientôt ses tirs d’essai d’ICBM. En janvier, le royaume ermite avait menacé de revenir sur son moratoire de 2018 sur ces tests.