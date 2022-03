Délits électoraux : le Parquet lance des investigations après la présidentielle

Photo : YONHAP News

Lors de la dernière présidentielle, les contrevenants au Code électoral ont été deux fois plus importants que les deux éditions précédentes. Plus précisément, leur nombre est 2,6 fois plus élevé qu’en 2012 et 1,7 fois qu’en 2017.Selon le Parquet général, 732 personnes ont été inculpées pour infraction à la loi relative à la fonction publique. Parmi eux, neuf prévenus ont été placés en détention.La majorité des délits relèvent de la manipulation de l’opinion publique, par exemple la publication de fausses informations. Cette catégorie recense 431 individus, soit 6 prévenus sur 10, alors que ce chiffre était de 100 et de 126 lors des présidentielles 2012 et 2017 pour en représenter un tiers.Cette prépondérance s’expliquerait par une multitude d’accusations et de plaintes que des partis politiques et des associations civiques ont déposées successivement concernant les déclarations présumées de nouvelles erronées sur les deux favoris à la course à la Cheongwadae.Le nombre d’infractions risque d’augmenter davantage lorsque les forces de l’ordre auront transféré tous ses dossiers en cours au Parquet.Comme le délai de prescription est de six mois pour une infraction au Code électoral, la Police et le Parquet devraient accélérer leurs investigations.