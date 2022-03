Kim Jong-un ordonne la modernisation du site de lancement de satellites de Sohae

Photo : YONHAP News

Autre signe indiquant que la Corée du Nord préparerait un test de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).Son dirigeant a inspecté le site de lancement de satellites de Sohae, également connu sous le nom de Tongchang-ri. Kim Jong-un a alors ordonné d’agrandir, voire moderniser ses installations. Cette information a été relayée aujourd’hui par l’agence officielle KCNA et le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs.Le site en question, situé dans le nord-ouest du territoire, abrite notamment un pas de tir, d’où avaient décollé, dans le passé, des fusées à longue portée emportant un satellite.Lors de son déplacement sur place, l’homme fort de Pyongyang a demandé plus précisément de rénover la base et de construire également les équipements nécessaires. Le but : envoyer dans l’espace des satellites, dont ceux de reconnaissance militaire, par différentes roquettes.Pour rappel, la KCNA a rapporté hier que Kim III avait visité l’Administration nationale du développement aérospatial (Nada) et qu’il avait alors annoncé le déploiement d’un important nombre d’engins espions dans les cinq prochaines années.Tous ces mouvements alimentent la spéculation sur le lancement d’un ICBM déguisé en satellite de reconnaissance aux alentours du 15 avril, le jour de l’anniversaire de Kim Il-sung, le fondateur du régime.