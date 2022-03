La Chine soutient l’« approche à deux voies » pour régler le dossier de la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

La victoire de Yoon Suk-yeol du Parti du pouvoir du peuple (PPP) à la présidentielle annonce un changement de la politique nord-coréenne de Séoul par rapport à celle menée par Moon Jae-in. En la matière, quelle sera la position de Pékin ?Interrogé à ce sujet par la KBS, le ministère chinois des Affaires étrangères a répondu que Pékin garderait une position cohérente et claire, à savoir l’idée de dénucléariser la péninsule coréenne et d’y maintenir la paix permanente. Et d’ajouter que la Chine soutient activement les efforts de résoudre ce dossier via le dialogue et les négociations ainsi que les initiatives des deux voisins coréens de se réconcilier et de reprendre leur collaboration.Le ministère chinois a souligné que cette position convient aux intérêts communs des pays concernés, y compris Séoul et Pékin, et aussi aux attentes générales de la communauté internationale.Toujours d’après la même source, l’empire du Milieu souhaite continuer à communiquer et coopérer étroitement avec la Corée du Sud, et il s'alignera sur les efforts pour régler politiquement le dossier de la péninsule coréenne sous une « approche à deux voies ». Cette dernière consiste à mener le processus de dénucléarisation et la signature d’un traité de paix simultanément.