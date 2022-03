Pékin félicite Yoon Suk-yeol pour sa victoire au scrutin présidentiel

Photo : YONHAP News

La Chine a elle aussi félicité Yoon Suk-yeol pour son élection à la présidence de la Corée du Sud.Le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères a annoncé que le gouvernement de Pékin l’avait directement contacté. Selon Zhao Lijian, les deux nations sont des partenaires importants et inséparables d’amitié et de coopération, et leurs relations ont contribué à la paix et au développement de la région.La voix de la diplomatie chinoise a également affirmé que son pays ferait progresser ses liens avec Séoul vers un avancement « sain et stable » et pour le plus grand bonheur des peuples des deux Etats, et ce à l’occasion du 30e anniversaire, cette année, de l’établissement de leurs relations diplomatiques.L’empire du Milieu attend du pays du Matin clair qu’il mène une diplomatie équilibrée dans le contexte de sa rivalité avec les Etats-Unis. Autrement dit, il souhaite que Séoul n’opte pas pour l’une de ces deux grandes puissances, mais joue un rôle d’intermédiaire entre elles.Pékin scrutera donc de près l’évolution de la politique étrangère du nouveau gouvernement de Séoul, en particulier concernant le déploiement supplémentaire du bouclier anti-missile américain de type THAAD ou encore la participation au Quad, l’alliance des USA avec l’Inde, le Japon et l’Australie.La Chine s’intéresse également aux ambitions du prochain président sud-coréen sur le dossier nord-coréen. D’autant que pendant sa campagne, Yoon Suk-yeol avait promis un durcissement vis-à-vis du régime de Kim Jong-un.Autre sujet d’actualité. Il concerne le voyage du président chinois Xi Jinping en Corée du Sud, reporté à plusieurs reprises en raison de l’épidémie de coronavirus. La question est de savoir s’il pourra avoir lieu cette année.