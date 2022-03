Yoon Suk-yeol se montre optimiste sur les relations Séoul-Pékin et s’entretient avec le Premier ministre japonais

Photo : YONHAP News

Le futur occupant de la Cheongwadae multiplie ses contacts pour s’intéresser aux dossiers sécuritaire et diplomatique.L’ambassadeur de Chine à Séoul, Xing Haiming, a rendu visite aujourd'hui à Yoon Suk-yeol dans son bureau aménagé au siège du Parti du pouvoir du peuple (PPP). A cette occasion, il lui a souligné que la Corée du Sud, actuellement le troisième partenaire commercial de l’empire du Milieu, pourra en occuper la deuxième place l’année prochaine. Avant d’ajouter qu’elle est l’un de ses pays voisins inséparables.Le diplomate a transmis au prochain président sud-coréen le télégramme du dirigeant chinois. Dans cette missive, Xi Jinping a félicité Yoon pour sa victoire et fait savoir que les deux nations sont des partenaires importants.En réponse, l’ancien candidat du PPP s’est dit convaincu du développement renforcé des relations sud-coréano-chinoises.Par ailleurs, Yoon s’est entretenu au téléphone avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida ce matin. Selon la chaîne publique nippone NHK, ce dernier l’a félicité pour son succès au scrutin présidentiel et a affiché sa volonté d’améliorer les relations Séoul-Tokyo, refroidies ces dernières années.Le Premier ministre est le deuxième leader étranger avec qui Yoon Suk-yeol a échangé par téléphone après son entretien avec le président américain Joe Biden, hier.Cet après-midi, le successeur de Moon Jae-in rencontrera Christopher Del Corso, l’ambassadeur par intérim des Etats-Unis à Séoul, pour traiter les dossiers d’actualité entre leurs deux pays.