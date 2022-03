Yoon Suk-yeol en pleine réflexion pour créer un comité de transition

Photo : KBS News

Dès le deuxième jour après sa victoire à la présidentielle, Yoon Suk-yeol prévoit d’accélérer les préparatifs pour créer un comité de transition chargé d’élaborer la feuille de route de son gouvernement.En général, les candidats favoris préfèrent dresser la liste des effectifs-clés d’un tel comité en amont de leur victoire. Mais Yoon a déclaré qu’il était trop occupé par la campagne électorale et qu’il allait se hâter de la mettre en place.Un nom circule déjà pour le poste de cette cellule de transition. C’est Ahn Cheol-soo, l’ancien prétendant du Parti du peuple à la présidentielle, qui s’est désisté au profit de Yoon Suk-yeol en officialisant la candidature unique avec le Parti du pouvoir du peuple (PPP). Lors de leur alliance, le nouveau chef de l’Etat lui a promis de l’intégrer à son comité.Le président élu a désigné Chang Je-won, député du PPP, l'un de ses fidèles lieutenants, comme le chef de son cabinet qui jouera un rôle primordial dans la création dudit groupe et la sélection de ses collaborateurs.Par ailleurs, Kim Eun-hye, l’ancienne présentatrice de télévision et députée du PPP, a été nommée porte-parole du futur locataire de la Maison bleue.D’autre part, Yoon envisage de mettre sur pied une commission dédiée à l’unité nationale au sein du comité de transition. Par ailleurs, il devrait créer un organisme chargé de réaliser sa promesse de déplacer le bureau présidentiel de la Cheongwadae au siège gouvernemental à Séoul.Enfin, cette assemblée devrait se pencher également sur la suppression du ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille, un des des points-clés du programme politique de Yoon.