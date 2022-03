Photo : YONHAP News

Les nuages vont s’installer sur la péninsule pendant quelques jours. Déjà aujourd’hui, le temps était assez couvert sur l’ensemble du territoire. Le ciel s’est montré de plus en plus menaçant dans l’après-midi et quelques gouttes ont été ressenties dans le Sud.Pour samedi, les prévisions seront similaires aux conditions météorologiques du jour. La pluie s’invitera en revanche sur la moitié nord. Les averses s’intensifieront dimanche et afflueront sur tout le pays.Du côté des températures, aucun changement notable. Les valeurs matinales seront croissantes entre aujourd’hui et dimanche. Celles de l’après-midi resteront sensiblement identiques à celles de la semaine.