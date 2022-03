Séoul épaule Washington pour ses nouvelles sanctions contre Pyongyang

Photo : KBS News

A propos des dernières sanctions supplémentaires des Etats-Unis contre la Corée du Nord, Séoul a déclaré accomplir la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, tout en maintenant une position de défense solide en collaboration avec Washington.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères en a fait part samedi dernier, en estimant que cette démarche reflète la position initiale des USA. En effet, l’administration Biden soutient l’usage de deux moyens pour réaliser la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne : la discussion et les mesures restrictives.Toujours selon la diplomatie sud-coréenne, le gouvernement de Moon Jae-in n’épargnera pas ses efforts pour mettre fin au nucléaire nord-coréen. Dans la foulée, il exhorte ainsi le royaume ermite à suspendre ses actions qui vont à l’encontre de la paix et de la stabilité dans la région, et à revenir à la table des négociations.La veille, à la suite du développement d’un nouveau système de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) du pays communiste, le Trésor américain a inclus sur sa liste noire deux individus et trois entreprises russes qui ont soutenu la conception d’une arme de destruction massive et des programmes de missile. Pour rappel, ceux qui figurent dans ce répertoire voient leurs biens aux Etats-Unis gelés et toute transaction financière interdite.