Yoon Suk-yeol désigne Ahn Cheol-soo à la tête du comité de transition

Photo : KBS News

Le président élu Yoon Suk-yeol a fait le premier pas pour former un gouvernement commun. Hier, il a nommé comme prévu Ahn Cheol-soo, ex-candidat du Parti du peuple, qui a renoncé à la course pour s’allier avec lui, à la tête de la commission de transition du pouvoir. Selon lui, cette décision prouve que les deux hommes partagent les mêmes valeurs et philosophies.Par ailleurs, le poste de vice-président est attribué à Kwon Young-se, député du Parti du pouvoir du peuple (PPP) qui avait pris les rênes de la campagne électorale. L’ancien gouverneur de Jeju, Won Hee-ryong, quant à lui, va occuper la fonction de président du comité de planification chargé de l’accomplissement des engagements électoraux. Ahn, ancien médecin, aura une double casquette et sera également président du comité spécial de la lutte contre le COVID-19. La commission devrait commencer ses activités le 21 mars.De son côté, Yoon travaillera dans son bureau situé à Tongui dans l’arrondissement de Jongno à Séoul à partir d’aujourd’hui. Il rencontrera Ahn ce matin pour discuter de l’orientation de la passation de pouvoir.