COVID-19 : la vaccination des enfants de 5 à 11 ans prévue d'ici la fin du mois

Photo : KBS News

Le gouvernement entamera la vaccination contre le COVID-19 des enfants âgés de 5 à 11 ans à partir du 31 mars.D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministre de l'Intérieur Jeon Hae-cheol, cette opération sera effectuée dans environ 1 200 établissements médicaux à travers le pays. Les réservations seront ouvertes dès le 24 mars.Selon le ministre, la sécurité et l'efficacité du vaccin pour les enfants ont été suffisamment prouvées dans les pays qui ont procédé à leur vaccination. De plus, un autre facteur entre en jeu : plus de 15 % des nouvelles infections au coronavirus en Corée du Sud proviennent des moins de 11 ans.À compter d'aujourd'hui, le gouvernement commence également à administrer des injections de rappel aux adolescents âgés de 12 à 17 ans qui sont à trois mois de leur primo-vaccination. De plus, toute personne positive lors d’un test rapide antigénique n’a plus besoin d’effectuer un PCR pour démarrer les traitements anti-COVID.Dans ce contexte, ces dernières 24 heures, le nombre de patients supplémentaires a dépassé la barre des 300 000 pour la quatrième journée de suite en atteignant 309 790. 200 nouveaux décès sont à déplorer et 1 158 patients se trouvent dans un état grave, soit le plus haut niveau depuis le début de la pandémie.