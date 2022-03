Yoon Suk-yeol compte toujours supprimer le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a insisté sur l’abolition du ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille, qui fait partie de ses dix principaux engagements électoraux. Le président élu a déclaré hier que cet organisme avait son rôle à jouer dans le passé où la disparité sexuelle était marquée, mais qu’aujourd’hui, il est vidé de son sens.Pendant la campagne, Yoon a indiqué que ce service gouvernemental élaborait bon nombre de politiques injustes en faveur de la gente féminine, au lieu de répondre à la discrimination en prenant chaque cas individuellement. Il s’est tenu droit dans ses bottes sur ce sujet malgré les critiques. Il avait aussi promis de renforcer les sanctions pour l’agression sexuelle et la fausse accusation pour cette dernière.Le futur locataire de la Maison bleue a également affiché son intention de ne pas adopter les quotas de femmes dans son gouvernement. D’après lui, l’important est de désigner les personnes émérites et compétentes, et imposer 30 % de femmes dans le cabinet, comme le président actuel Moon Jae-in, risque de susciter de la frustration chez les jeunes.La suppression d’un ministère nécessitant la révision de la loi sur l’organisation du gouvernement, le différend entre la majorité et l’opposition semble inéluctable.