BTS : son concert à Séoul retransmis en direct dans des milliers cinémas dans 75 pays

Photo : YONHAP News

Le concert du groupe mondialement connu, BTS, qui a eu lieu samedi à Séoul, a été retransmis en direct dans 3 711 salles de cinéma dans 75 pays.Cet évènement, baptisé « BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE-SEOUL » est la première série de concerts en présentiel tenue dans la capitale sud-coréenne depuis environ deux ans et demi.Suga des Bangtan Boys a même adressé un message à ses fans qui le regardaient sur les écrans en déclarant qu’environ un million de spectateurs dans le monde entier assistaient au show.Le septuor, qui a fini ses trois représentations à Séoul, prendra du repos avant de se préparer pour son programme prévu aux Etats-Unis. Il participera d’abord à la 64e édition des Grammy Awards le 3 avril à Las Vegas. Le groupe mené par RM est nominé dans la catégorie Best Pop Duo/Groupe Performance. Il donnera ensuite quatre concerts dans cette même ville entre le 8 et le 15 avril.