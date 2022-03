Corée du Nord : l’hôtel Haegumgang semble être en démantèlement

Photo : YONHAP News

L’hôtel Haegumgang situé aux monts Geumgang en Corée du Nord serait en démolition. La Voix de l'Amérique (VOA) a rapporté cette analyse samedi dernier en s’appuyant sur les photos satellites prises par l’entreprise américaine Planet Labs, entre le 5 et le 9 mars derniers.A en juger par ces images, la partie droite du toit de l’hôtel s’est assombrie comme si elle était trouée. Juste devant le bâtiment se trouvaient également des équipements lourds.Cet hôtel a ouvert en 2000 lorsque les deux Corées effectuaient des échanges dynamiques. L’entreprise sud-coréenne Hyundai Asan s’est chargée de l’opération. Pourtant, depuis qu'une touriste sud-coréenne a été abattue par un garde nord-coréen en 2008, les voyages dans ces réserves naturelles ont été suspendus et l’établissement a également fermé ses portes.En octobre 2019, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné, lors de son inspection de cette zone, de démanteler toutes les installations sud-coréennes après une consultation avec Séoul, et à construire une nouvelle structure à la manière du Nord.Le ministère sud-coréen de la Réunification a déclaré que le royaume ermite ne lui avait envoyé aucune notification à ce propos depuis qu'il a reporté le projet du démantèlement en janvier 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.Selon sa porte-parole, Lee Jong-ju, tous les dossiers concernés doivent être réglés après discussion entre les deux parties, et le gouvernement incite Pyongyang à ne pas mener de dispositif unilatéral qui porte préjudice aux propriétés des sociétés sud-coréennes.