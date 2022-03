Les incendies de forêt dans l’Est éteints après neuf jours d’efforts

Photo : KBS News

Les incendies de forêt de la région côtière de l’Est, débutés à Uljin dans la province de Gyeongsang du Nord avant de se propager à Samcheok plus au nord, sont enfin maîtrisés neuf jours après leur déclenchement. Une réussite grâce aux importants efforts des pompiers et de la pluie qui est tombée pour la première fois en un mois.Plus précisément, les autorités sylvicoles ont déclaré tôt hier matin l’extinction du principal brasier à Uljin alors que des averses commençaient à tomber dans les environs, en particulier sur le mont Eungbong.Jusque-là, les combattants du feu avaient d’abord contrôlé les flammes près des maisons civiles avant de se concentrer sur la défense du mont Eungbong et de la zone de protection de pins Geumgangsong.Mais différents obstacles se sont dressés devant eux, tels que des bourrasques de vent dont la direction changeait sans cesse ou la fumée noire épaisse qui empêchait les hélicoptères d’approcher des lieux.Une situation encore plus compliquée au niveau du mont Eungbong, haut de 1 000 mètres, dont les pierres encore très chaudes risquaient de déclencher des situations dangereuses. Des équipes spéciales ont dû alors être dépêchées.Les autorités focaliseront désormais leurs efforts pour venir en aide aux habitants des zones endommagées et pour réaménager les forêts frappées par les incendies. Elles installeront par exemple 20 maisons d’assemblage au canton Shinhwa 2. Et pour les sinistrés dont le village n’est pas propice à ce genre de construction, elles projettent d’installer 50 maisons dans un complexe industriel voisin.Le directeur du Service des forêts, Choi Byung-am, en a fait part en annonçant que le gouvernement mènera également une enquête pour faire état de l’ampleur des dégâts.Ces feux ont été les plus longs et les plus destructeurs dans l’Histoire moderne de la Corée du Sud. Heureusement, aucune perte humaine n’a été déplorée. D’après les premières estimations, 24 900 hectares sont partis en fumée, un triste record.