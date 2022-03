77 produits « made in Korea » occupent la plus grande part du marché mondial

Photo : YONHAP News

77 marchandises sud-coréennes ont enregistré la plus grande part du marché mondial en 2020, soit six de plus que l'année précédente. Cette nouvelle provient des données publiées ce matin par l’Institut du commerce international sous l’égide de l'Association coréenne du commerce extérieur (Kita).Selon le rapport, le pays du Matin clair s’est hissé au 10e rang en la matière pour la deuxième année de suite. La tête est occupée par la Chine avec 1 798, suivi de l’Allemagne, des Etats-Unis et de l’Italie.Par industrie, les articles de la chimie ainsi que de l’acier et des métaux non ferreux ont représenté 63,7 %. Parmi 17 marchandises qui ont nouvellement grimpé sur le trône, les plaques de matériaux polarisants et les équipements de laser se sont imposés comme des produits d’exportations clés.Par ailleurs, trois articles sud-coréens détrônés sur 11 ont été relégués par la Chine. Les mémoires à semi-conducteurs en font partie, mais la Kita a expliqué que ce phénomène était dû à l’élargissement de la production et l’exportation des entreprises à capitaux étrangers dans l’empire du Milieu. L’association a précisé qu'il n’avait pas à avoir avec la compétitivité du secteur.Enfin, la concurrence devient aussi de plus en plus féroce avec le Japon. Parmi 16 catégories dans lesquelles la Corée du Sud et son voisin se positionnent au 1er et 2e rang, sept affichaient moins de cinq points d’écart contre quatre sur 12 l’année précédente.