OIT : Kang Kyung-wha lance sa dernière campagne pour le poste de directeur général

Photo : YONHAP News

Candidate au poste de directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT), l’ex-ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha s’est envolée, hier, vers la Suisse où se trouve le siège de l’organisation internationale.D’après l’agence de presse Yonhap, Kang devrait participer aujourd’hui à une audience à huis clos au QG de l’OIT. Puis, sur place, elle essaiera d’attirer la faveur des électeurs.Le scrutin est prévu le 25 mars prochain. Quatre prétendants seront en lice avec l’ex-chef de la diplomatie, à savoir, le Directeur général adjoint de l'OIT, Greg Vines (Australie), le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Gilbert Houngbo (Togo), l’ambassadrice de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Muriel Pénicaud, et le directeur de l'Organisation internationale des employeurs (OIE), Mthunzi Mdwaba (Afrique du Sud).Selon le milieu du travail sud-coréen, les candidats togolais et française ont le plus de chances d’être élus.