Asiana Airlines reprend le trajet Incheon-Nagoya après 11 mois d’arrêt

Photo : YONHAP News

Asiana Airlines rependra la ligne reliant Incheon à Nagoya au Japon une fois par semaine à compter du 1er avril. Celle-ci a été suspendue sur fond de pandémie de COVID-19 il y a 11 mois.La compagnie aérienne sud-coréenne a déclaré que cette mesure faisait suite à l’atténuation des restrictions frontalières de Tokyo concernant les personnes venant de l’étranger.Les trajets qui sont actuellement en service seront également multipliés. Les vols Incheon-Narita seront disponibles tous les jours contre six par semaine aujourd’hui, tandis que la ligne Incheon-Osaka sera plus fréquente, à savoir de trois à cinq traversée sur la même période. Celle Incheon-Fukuoka sera quant à elle desservie deux fois hebdomadairement.La compagnie envisage de relancer d’autres itinéraires en fonction de l’évolution des situations sanitaires des deux pays, notamment sur l’autorisation des visites sans visa et la durée de l’auto-confinement.Depuis ce mois-ci, Tokyo accepte 5 000 voyageurs en provenance de l’étranger contre 3 500 auparavant. Il compte accroître le chiffre jusqu’à 7 000 cette semaine. Enfin, le nombre de jours de quarantaine imposés aux sud-Coréens ayant reçu la troisième dose de vaccin est passé de sept à trois.