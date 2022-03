Séoul et Washington se prémunissent contre un nouveau tir d’ICBM de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington se préparent fermement à de nouveaux tirs d’essai de missile balistique intercontinental (ICBM) de Pyongyang. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré aujourd’hui que les deux alliés surveillaient attentivement les mouvements de la Corée du Nord, même s’il était difficile de prévoir la date exacte. En effet, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont capté les signes d’un nouveau lancement attendu en début de semaine au plus tôt.Un peu avant, le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé que les engins tirés le 27 février et le 5 mars derniers sont liés au nouveau système d’ICBM qui a été dévoilé le 10 octobre 2020 lors d’une parade militaire célébrant la fondation du Parti des travailleurs.A propos du rétablissement du site d'essais nucléaires de Punggye-ri, le JCS a affirmé que les autorités sud-coréennes et américaines observaient étroitement les activités de l’armée nord-coréenne et des zones aux alentours.En ce qui concerne le calendrier de l’exercice militaire conjoint Séoul-Washington, le ministère a indiqué que la date serait fixée à la suite de la discussion entre les deux parties. Il n’a pas précisé non plus sur l’éventuelle reprise de la manœuvre physique de grande ampleur, suspendue depuis 2019.