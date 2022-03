Moon Jae-in reçoit Yoon Suk-yeol demain

Photo : KBS News

Moon Jae-in recevra demain Yoon Suk-yeol, son successeur élu la semaine dernière, pour un déjeuner. Le président sortant et son ex-procureur général, qui a pourtant rejoint le parti rival, se retrouveront pour la première fois en 21 mois.Leurs discussions se porteraient sans surprise sur la passation de pouvoir et la transition que le vainqueur du scrutin a commencé à mettre en place, avant qu’il ne soit investi en mai. Il serait également question de la lutte contre l’épidémie de coronavirus et du dossier nord-coréen.Les deux hommes échangeraient aussi sur les moyens concrets d’atteindre la cohésion sociale et l’union nationale. D’autant que lors d’une réunion avec son équipe de la Cheongwadae hier, Moon les a citées comme priorité numéro un de l’après-présidentielle.Dans cette optique, le prochain locataire de la Maison bleue pourrait lui proposer d’accorder sa grâce à Lee Myung-bak, actuellement derrière les barreaux. Paradoxalement, c’est Yoon Suk-yeol lui-même qui avait inculpé cet ancien chef de l’Etat pour corruption et détournement de fonds, lorsqu’il était encore procureur.Cependant, un haut responsable du palais présidentiel a affirmé que pour le moment, aucune discussion n’avait été menée à ce sujet. Et d’ajouter que cette question doit être abordée avec prudence.