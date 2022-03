La Maison blanche ne veut pas prédire l’imminence d’un tir d’ICBM nord-coréen

Photo : YONHAP News

Les spéculations vont bon train sur la possibilité d'un prochain essai d’un missile balistique intercontinental (ICBM) de la Corée du Nord. Une arme censée être capable d’atteindre le continent américain.Pourtant, la Maison blanche se montre prudente dans ses commentaires sur une telle démonstration de force.Interrogée sur le sujet hier, lors d’un point de presse, sa porte-parole a effectivement répondu ne pas disposer de renseignements la concernant. Jen Psaki s’est contentée de dire que la semaine dernière, son pays avait décidé de rendre publiques les informations sur une récente série de tirs de projectiles effectués par le royaume ermite et de les partager avec ses alliés et partenaires.La voix de la présidence américaine a alors tenu à évoquer le fait que Pyongyang avait envenimé les tensions avec ses lancements de missiles tout au long des mandats des quatre prédécesseurs de Joe Biden, et que contrairement au passé, le Nord cherche à cacher ses tests de ce type. Psaki a cependant évité de prédire l’imminence d’un tir d’ICBM.Pour rappel, le régime de Kim Jong-un a effectué des essais d’engins à moyenne portée (MRBM) le 27 février et le 5 mars. Cependant, il a annoncé avoir réalisé un test pour un satellite de reconnaissance.