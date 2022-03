Yoon Suk-yeol et Boris Johnson s'entretiennent au téléphone

Photo : YONHAP News

Le président élu Yoon Suk-yeol a échangé hier durant 15 minutes au téléphone avec le Premier ministre britannique Boris Johnson depuis son bureau à Séoul.Selon sa porte-parole Kim Eun-hye, les deux hommes ont discuté du développement des relations bilatérales. Ils ont partagé leurs inquiétudes sur les tirs de projectiles nord-coréens et mis en avant la nécessité de renforcer la coopération avec Washington et de travailler étroitement avec le Conseil de sécurité des Nations unies en vue de la dénucléarisation de la Corée du Nord.Concernant la crise en Ukraine, Yoon et Johnson se sont accordés à dire que les bombardements par la Russie de l'Ukraine représentaient une menace pour les valeurs que partagent la Corée du Sud et le Royaume-Uni telles que la liberté et la démocratie.Le chef de l'Etat élu sud-coréen a également fait part de ses souhaits d’élargir le partenariat global et créatif entre Séoul et Londres jusqu’aux domaines des batteries, des terres rares, de la réduction de l’émission des gaz à effet de serre et de la neutralité carbone.Lorsque le Premier ministre britannique l’a félicité de sa victoire, Yoon a à son tour adressé ses félicitations à la reine Elizabeth II à l'occasion du 70e anniversaire de son accession au trône du Royaume-Uni. Les deux hommes se sont enfin engagés à programmer leur sommet dès l’investiture de Yoon.