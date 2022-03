Corée du Nord : nouveau coup de fil entre les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais

Photo : Getty Images Bank

Le négociateur nucléaire sud-coréen et ses homologues américain et japonais se sont de nouveau entretenus par téléphone. Noh Kyu-duk, Sung Kim et Takehiro Funakoshi ont alors condamné les récents tirs de missiles balistiques de Pyongyang, et exhorté ce dernier à revenir à la table du dialogue.Leur nouvel échange téléphonique a eu lieu, alors que l’Etat communiste émet des signes de futurs tirs d’essai de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).A en croire la diplomatie sud-coréenne, hier, les trois hommes ont une nouvelle fois rappelé que les derniers tests successifs d’engins constituaient une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies qui les interdisent. Ils ont aussi enjoint le régime de Kim Jong-un d’arrêter des actes menaçant la sécurité et exacerbant les tensions dans la péninsule comme dans la région d'Asie du Nord-est.Enfin, les émissaires des trois pays se sont également engagés à scruter de plus près l’évolution de la situation au nord du 38e parallèle et à maintenir une coopération étroite afin de faire face à toute éventualité.