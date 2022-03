Une experte américaine présage une guerre de longue haleine avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Jean H. Lee, une chercheuse du Woodrow Wilson International Center for Scholars (WWICS), a recommandé à Washington de se préparer à une guerre à long-terme avec Pyongyang.Dans son article publié hier dans le New York Times, la spécialiste de la Corée du Nord a expliqué que Kim Jong-un ne cessait de lancer des missiles balistiques afin de mettre davantage de pression sur les négociations avec les Etats-Unis. Le dirigeant nord-coréen tenterait d'afficher les armes de pointe du pays à sa population comme cette année marque trois événements importants, à savoir les dix ans de son règne, le 80e anniversaire de la naissance de son père Kim Jong-il et le 110e anniversaire de son grand-père Kim Il-sung.Lee, ancienne responsable du bureau d’Associated Press (AP) à Pyongyang a observé de près l’arrivée de Kim III au pouvoir. Selon elle, il est un leader très ambitieux qui n’est pourtant pas imprévisible.En rappelant que le Nord a procédé à quatre essais nucléaires et à plus de 130 tirs de missiles ces dix dernières années, la chercheuse américaine a mis en avant la nécessité de se préparer aux prochaines décennies sous le régime actuel. Elle estime que l’administration Biden essaye d'éviter l’escalade des tensions malgré les provocations balistiques du régime de Kim Jong-un et laisse ainsi ouverte la possibilité de mener un dialogue avec ce dernier, sans condition préalable.Enfin, l’experte a souligné que le gouvernement américain devait envoyer un message cohérent et prudent au pays communiste et trouver un terrain d’entente avec les nations voisines de la Corée du Nord, y compris la Chine.