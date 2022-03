Yoon Suk-yeol reconfirme la suppression du secrétariat présidentiel aux affaires civiles

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat élu Yoon Suk-yeol a réaffirmé qu’il tiendrait bien ses promesses électorales, à commencer par l’emblématique réorganisation du cabinet du président de la République. Il a tenu ces propos hier lors d’un bref échange avec Ahn Cheol-soo, qui dirigera son comité de transition, et d’autres membres de cette équipe.Selon le prochain numéro un sud-coréen, la priorité majeure de cette réforme consistera à empêcher le secrétariat présidentiel de mener des enquêtes secrètes visant à réprimer les opposants politiques. Des mauvaises pratiques qui restaient bien souvent courantes dans le passé. Du coup, Yoon supprimera le puissant Bureau des affaires civiles qui les dirigeait, au mépris de son rôle initialement prévu, c’est-à-dire surveiller l’éventuelle corruption de l’équipe de la Cheongwadae ou des proches de son chef, entre autres.Hier, le futur locataire de la Maison bleue est allé à la rencontre des commerçants du grand marché traditionnel de Namdaemun à Séoul. L’occasion pour lui de les écouter sur les pertes qu’ils ont subies en raison du COVID-19 et de leur promettre une compensation convenable.Yoon s’est aussi engagé à faire de ces marchés, des hauts lieux favorisant la créativité des jeunes et pouvant attirer les touristes étrangers qui viennent découvrir le pays du Matin clair.De son côté, Ahn Cheol-soo a donné hier sa première conférence de presse. Il a alors souligné que son équipe souhaitait préparer la prise de relais de Moon Jae-in avec modestie et avec un esprit de responsabilité et de communication.L’ancien rival de Yoon pour la présidentielle avant son ralliement au vainqueur de l’élection a par ailleurs indiqué qu’un changement pourrait intervenir dans la concrétisation des promesses électorales. Enfin, sur la possibilité qu’il soit nommé Premier ministre, il s’est borné à dire ne pas avoir le temps de penser à autre chose.