OTAN : la Corée du Sud invitée à une réunion des chefs de la diplomatie

Photo : YONHAP News

Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), a invité le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chung Eui-yong à une réunion des chefs de la diplomatie de quatre pays qui se tiendra au début du mois prochain à Bruxelles.Lors de sa conversation téléphonique hier avec Chung, Stoltenberg a ainsi présenté son plan d'organiser une conférence réunissant les pays membres de l'OTAN et quatre nations de l'Asie et du Pacifique comme la Corée du Sud, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. A ce propos, le ministre sud-coréen a informé de son intention d’y répondre positivement une fois la lettre d’invitation officielle réceptionnée.Pour rappel, le pays du Matin clair a été désigné comme partenaire mondial de l’OTAN en 2006. Depuis, il mène diverses opérations de coopération dans le cadre du programme individuel de partenariat et de coopération (IPCP).Lors de leur échange, les deux hommes ont dénoncé ensemble l’invasion de l'Ukraine par la Russie qui transgresse non seulement la Charte des Nations unies mais aussi la souveraineté du pays d’Europe de l’Est et les principes de l'inviolabilité des frontières.Selon le chef de la diplomatie sud-coréenne, son pays assure ses responsabilités en tant que membre de la communauté internationale et participe ainsi aux sanctions contre Moscou et aux assistances humanitaires destinées à Kyiv. Le secrétaire général de l’OTAN a apprécié la volonté de coopération de Séoul. Enfin, au sujet des récents tirs d'essai nord-coréens, Stoltenberg a fait part de son intention de suivre attentivement la situation dans la péninsule coréenne et de collaborer avec le Sud.